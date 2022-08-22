استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.

كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثي السير اللذين وقعا جنوب شرقي تركيا وأسفرا عن مصرع 32 شخصا وخلفا أكثر من 50 مصابا، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمالي الهند، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.