بأوامر وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومتابعة الأحداث المحلية ودعم سموه لأهل الكويت المخلصين لوطنهم، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، حيث قدم لسموه الموظف في إدارة مرور الجهراء حمد عيد الشمري. هذا، وقد نقل سموه شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد له، معربا عن تقدير القيادة السياسية لهذه الجهود المخلصة التي أدت الى إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.