قدم سفيرنا المعين لدى إيطاليا ناصر القحطاني نسخة من أوراق اعتماده إلى مدير إدارة المراسم بالإنابة بوزارة الخارجية الإيطالية كلاوديو ميشا.

وقالت سفارة الكويت في بيان تلقته امس ان السفير القحطاني أشاد خلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد أمس الأول الجمعة «بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت وإيطاليا».

كما نقل تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد إلى نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، مجددا التأكيد على تطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق طموح البلدين وشعبيهما.