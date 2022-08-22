66 عن القضايا العمالية وشؤون التوظيف و49 للمتقاعدين

44 اقتراحاً عن القضية الإسكانية و41 عن حماية المال العام



أعدت شبكة الدستور البرلمانية دراسة عن الأداء البرلماني خلال الفصل التشريعي الـ 16 من عمر مجلس الأمة شاملة عدة جوانب.



وجاء في الدراسة ما يلي:



قدم 49 نائبا خلال الفصل التشريعي السادس عشر 843 اقتراحا بقانون منها 412 اقتراحا منفردا بمعدل 49% و431 اقتراحا مشتركا بمعدل 51%. وبحسب إحصائية أعدتها «شبكة الدستور الإخبارية» فقد توزعت الاقتراحات بقوانين على دوري الانعقاد، حيث قدم النواب في دور الانعقاد الأول 703 اقتراحات منها 350 اقتراحا منفردا بمعدل 49.78% و353 اقتراحا مشتركا بمعدل 50.22%، فيما قدم النواب في دور الانعقاد الثاني 140 اقتراحا منها 62 اقتراحا منفردا بمعدل 44% و78 اقتراحا مشتركا بمعدل 56%.



محمد الحويلة أكثر النواب تقديماً للاقتراحات بقوانين وتصدر النائب د.محمد الحويلة قائمة النواب الأكثر تقديما للاقتراحات بقوانين في هذا الفصل التشريعي، حيث قدم 111 اقتراحا بقانون، تلاه النائب مهلهل المضف بـ 105 اقتراحات، ثم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 104 اقتراحات، فالنائب د.حمد المطر بـ 102 اقتراح، ثم النائب أسامة المناور بـ 97 اقتراحا.



وجاء في الترتيب السادس النائب د.حسن جوهر بـ 96 اقتراحا، تلاه النائب مهند الساير بـ 86 اقتراحا، ثم النائب د.صالح ذياب المطيري بـ 84 اقتراحا، فالنائبان أسامة الشاهين وفرز الديحاني ولكل منهما 81 اقتراحا، والنائب أحمد الشحومي بـ 79 اقتراحا، والنائب عبدالله المضف بـ 67 اقتراحا، والنائب شعيب المويزري بـ 66 اقتراحا.



الملفات الأكثر تركيزاً عليها



وركز النواب في الاقتراحات بقوانين التي قدمت، على ملفات عدة أهمها شؤون الاقتصاد والتنمية، حيث قدم النواب 69 اقتراحا في هذا الشأن ثم القضايا العمالية وشؤون التوظيف بـ 66 اقتراحا ثم ملف المتقاعدين بـ 49 اقتراحا تلاه مقترحات الرعاية السكنية بـ 44 اقتراحا، ثم مقترحات مكافحة الفساد وحماية المال العام بـ 41 اقتراحا.

وحاز ملف التعليم اهتمام النواب، حيث قدم النواب 40 اقتراحا في هذا الشأن، ثم مقترحات الرعاية الاجتماعية بـ 37 اقتراحا، تلتها مقترحات الشؤون الصحية بـ 36 اقتراحا، ثم مقترحات القضاء وشؤون العدالة بـ 35 اقترحا، تلتها مقترحات تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بـ 31 اقتراحا، ثم مقترحات تعديل قانون الانتخاب بمجلس الأمة بـ 30 اقتراحا.