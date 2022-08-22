أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ثلاثة كتب وهي: كتاب «الأمراض النفسية الشائعة»، من تأليف د.ندى سعد الله السباعي، ويتضمن معلومات مهمة عن الصحة النفسية وهي من الأمور الاساسية والحيوية لزيادة قدرة الانسان على التفكير السليم والتفاعل الايجابي مع الاشخاص، والتمتع بالحياة ولهذا فهي جزء أساسي من الصحة العامة.



ويعد تعزيز الصحة النفسية وحمايتها واستعادتها مهمة حيوية للأفراد، والجماعات والمجتمعات في جميع انحاء العالم، ويؤدي التعرض المستمر للمشكلات النفسية - ان لم تواجه - الى الإصابة بالمرض النفسي.



والكتاب الثاني الذي اصدره المركز هو «الترجمة الطبية التطبيقية» من تأليف د.حسان احمد قمحية واشتمل على معلومات مهمة عن الترجمة التي تشكل رافدا من روافد الثقافة، وخصوصا في عصرنا الحالي.



والترجمة الراقية الناجحة هي التي تتقيد بالشروط والأصول المرعية، فإذا كانت الترجمة في مجال العلوم الصحية فإن المترجم لا بد ان يكون طبيبا ولديه تمكن من لغتين ودراية بموضوع الكلام، فالإلمام بلغة الاصل ولغة الهدف ضرورة لا يمكن اغفالها، وكذلك امتلاك الذخيرة اللغوية الكافية في اللغتين عند الترجمة وبما يتكافأ مع التخصص يعد هدفا اساسيا لتحقيق الترجمة الناجحة.



أما الكتاب الثالث فهو «كيف تتخلص من الوزن الزائد؟» من تأليف د.ميرفت عبدالفتاح العدل ويتناول السمنة ومخاطرها على الانسان والسمنة تعني زيادة نسبة الدهون في الجسم والتي تكون بسبب تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تعود الى تناول الاغذية والوجبات غير الصحية، مما يؤدي الى تراكم الدهون والإصابة بالسمنة المفرطة، وقد ينتج عن الزيادة في وزن الجسم وتراكم الدهون عديد من المخاطر التي تصيب الانسان بالأمراض، اضافة الى ان زيادة نسبة الدهون تسبب الاصابة بالالتهابات واعتلال الاعصاب، كما ان المريض يكون معرضا للإصابة بأمراض القلب.