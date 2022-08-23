يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مع المنتخب السعودي في الواحدة ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة آسيا التاسعة للناشئين والمقامة في مملكة البحرين.



ويملك الازرق في رصيده نقطتين حصدهما من فوز على المنتخب الإماراتي أمس الأول بنتيجة 37-23 بعد أن خسر من المنتخب الياباني في انطلاق مشواره بالبطولة 26 -31.



ويتطلع الأزرق الى تعزيز حظوظه في اجتياز دور المجموعات بالفوز على السعودية. ويتطلع المدرب الإسباني دييغو غونزاليس للخروج بنقطتي اللقاء والاقتراب من حسم بطاقة التأهل.



وأكد محمد العوض إداري المنتخب أن الأزرق لديه الكثير ليقدمه، كما أن التشكيلة الحالية قادرة على الوصول الى الأهداف المنشودة.



وكان عبداللطيف سالمين لاعب المنتخب قد حصل على جائزة افضل لاعب أمام الإمارات.