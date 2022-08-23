

استضاف برنامج صباح الخير يا كويت باللغة الانجليزية - القناة الثانية بتلفزيون دولة الكويت ممثلي اللجنة الكويتية لرياضة المشي التي تعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، وقدم ممثل اللجنة هاني مرقص خلال اللقاء فقرة تعريفية عن اللجنة الكويتية لرياضة المشي وقدم اسماء المؤسسين لها الذين لهم دور مميز بظهور هذا الكيان. كما تطرق الى الدور الذي تقوم به لجنة رياضة المشي في نشر ثقافة المشي بالمجتمع وإنجازات اللجنة وأنواع المشي وتكتيكه وتأثير رياضة المشي على الممارس لها.



من جانبه، قال المنسق العام للجنة محمود صبري ان المشي نظام حياة وهو الرياضة الاولى في العالم على مستوى الهواة، فهي رياضة كل الأعمار وكل الاوقات ولا تكلف الكثير ولا تحتاج أدوات خاصة أو منشآت رياضية كبيرة لممارستها، وهى الرياضة المثلى التي ينصح بها جميع الأطباء حيث يستجلب الصفاء النفسي وفوق كل هذا فهي رياضة أولمبية منذ نصف قرن ولها بطولة عالم تقام كل سنتين، مؤكدا ان عدد الممارسين لرياضة المشي داخل الكويت يتزايد يوما بعد آخر.