يحيى حميدان



فاز الكويت على الفحيحيل بهدفين نظيفين في آخر تجارب الفريقين الودية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد غد الخميس. وسجل هدفي «الأبيض» كل من يوسف ناصر وأحمد الظفيري في آخر دقائق الشوطين الأول والثاني على التوالي. وشارك مهاجم منتخب مدغشقر كارلوس أندريا مع الكويت في الربع ساعة الأخير من المباراة، على الرغم من وجود نية للاستغناء عنه واستبداله بمدافع أجنبي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في 31 الجاري.

ولم يظهر محترفو «الأبيض» بشكل عام بالمستوى المطلوب، وكان أفضلهم نوعا ما العراقي شيركو كريم. وينتظر أن يستهل الفريق الكويتاوي مشواره في الدوري الممتاز أمام الجهراء الجمعة المقبل، فيما يلعب الفحيحيل أمام كاظمة يوم السبت. وتبدو صفوف الكويت مكتملة في مواجهة الجهراء باستثناء غياب أحمد الزنكي لدخوله في المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل عقب انتهاء علاجه في مدينة برشلونة خلال الفترة الماضية.