مفرح الشمري



المتابع لتلفزيون الكويت وتحديدا قناته الأولى الرسمية أحيانا يصاب بالاكتئاب بسبب أخطاء املائية ترصدها العين في برنامج معين خصوصا اذا كان هذا البرنامج من البرامج المهمة التي يتابعها المشاهدون في الفترة الصباحية.



ما حدث امس الاول وأنا أتابع فقرة برنامج «العالم هذا الصباح» الذي يبث ضمن فقرات برنامج «صباح الخير ياكويت» بالفعل أمر محير و«ربط لساني» وأنا اقرأ على الشاشة كلمة «الاقتصاد» مكتوبة بالهمزة المفتوحة «الأقتصاد»، الأمر الذي جعلني أشكك في نفسي انني أتابع شاشة تلفزيون الكويت العريقة والعتيقة، لأن هذا الخطأ الإملائي لا يحدث حتى في قنوات الهواة، خصوصا انني لأول مرة أقرأ كلمة «الأقتصاد» بالهمزة المفتوحة فقط في تلفزيون الكويت، وهذا أمر معيب جدا على طاقم البرنامج ان يمر عليهم مثل هذا الخطأ الإملائي «الواضح جدا» ويعرض على الشاشة بـ «البنط العريض» دون اي اعتذار او تعديل حتى من قبل مقدمي البرنامج اسراء جوهر وسعود العازمي!



«يا جماعة الخير» كلمة «الاقتصاد» تكتب هكذا بوصل الهمزة اي بعدم كتابتها وبحذفها في النطق وليس كما ظهرت على شاشة التلفزيون «الأقتصاد»، لذا يرجى الانتباه من هذه الأخطاء الاملائية على شاشة التلفزيون الرسمي حتى لا نتحول الى مجمع للأخطاء اللغوية خصوصا أن مثل الأخطاء حدثت في السابق وتمت معالجتها سواء في برامج او في بعض الحملات التلفزيونية، لذلك نتمنى وجود مدققين لغويين في البرامج التلفزيونية التي تبث على شاشة تلفزيون الكويت حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الإملائية في برامج يتابعها الكثير من المشاهدين في الداخل والخارج.. ومنا للمسؤولين!