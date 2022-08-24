بشار جاسم



كعادتها تتجدد مجموعة ارايا في كل سنة من حيث البرامج سواء فنية أو سياسية خصوصا بعد نجاح تجربة انتخابات 2020 وبرنامج «حديث الانتخابات»، حيث أطلقت مجموعة ارايا الإعلامية قناة «حديث البلد» للمرة الثانية عبر القمر الاصطناعي «نايل سات» على تردد 11137 عمودي وحسابات حديث البلد عبر مواقع التواصل الاجتماعي HadeethAlBalad وHadeethAlBalad1.



وقال عبدالله العريفان المدير التنفيذي للمجموعة إن ارايا استقطبت أسماء جديدة متمثلة بالإعلامي ماهر العنزي وعبدالله الخضاري بالإضافة الى مجموعة الإعلاميين التي تصدت للموسم الماضي ابتداء من محمد طلال السعيد وهاني الوزان وعلي الموسى وناصر العطية والمحلل البرلماني جابر باقر بالإضافة إلى د.عايد المناع والصحافي حسين عبدالرحمن.



وقال العريفان إن البرنامج سيبدأ في اليوم العاشر من قيد المرشحين، وستكون البداية في فقرة حديث البورصة والتحليل الانتخابي للإعلامي هاني الوزان والمحلل البرلماني جابر باقر، ثم حديث الساعة تقديم عبدالله الخضاري ويستضيف من خلالها د.عايد المناع وحسين عبدالرحمن للتعليق على الأحداث السياسية والساحة الانتخابية، ثم فقرات الحوار التي حملت اسم «حديث مرشح» ويقدمها محمد طلال السعيد وماهر العنزي وعلي الموسى بالتناوب.



وذكر العريفان أننا عوضنا فقدان العنصر النسائي بتخصيص الفقرة الأخيرة من البرنامج من تقديم ناصر العطية لقضايا المرأة فقط، بضيوف نساء فقط حتى نسلط الضوء على جميع الشرائح.



يذكر أن «حديث البلد» أطلقت قبل عامين وحققت أرقاما قياسية على يوتيوب وتويتر وإنستغرام، قبل أن تضاف لها قناة فضائية في فترة انتخابات 2020.