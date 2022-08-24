عبدالحميد الخطيب



لم يسلم الكثير من الفنانين من شائعات الوفاة والتي تتردد على مسامعهم وهم أحياء يرزقون، وبعضهم يتجاهل هذه الأخبار ويرونها «ضريبة للشهرة» وآخرون يردون عليها، مؤكدين انها تسبب الأذى النفسي لهم ولأحبائهم، وأحيانا يطالبون بعقاب قانوني رادع للحد من هذه الظاهرة.



وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنانة العمانية فخرية خميس عن عمر يناهز الستين عاما، لكن فخرية لم تنتظر طويلا وقامت على الفور بتكذيب الخبر بمجرد علمها به، مؤكدة انها بخير وتعيش حياتها بشكل طبيعي في وطنها وبين أهلها وأحبابها، وقالت: «ما زلت على قيد الحياة ولله الحمد والشكر، لا تفجعون عيالي ومحبيني بالأخبار الكاذبة».



كما كتبت خميس في منشور على حسابها بـ «انستغرام»: «الحمد لله أنا على قيد الحياة وبخير، وأتمتع بالصحة والعافية، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن ينشر الأخبار الكاذبة، فخرية خميس أنا عمانية الأصل والفصل، ومن مواليد الكويت، وأكون بالكويت فقط لما تتاح لي المشاركة في الأعمال الفنية، وجزاهم الله خيرا المنتجين لما يتذكروني ويطلبوني للمشاركة، وعندي الاستعداد الصحي والمعنوي لأي مشاركة في السلطنة وخارجها، والمهم دور يتناسب مع سني وتاريخي الفني».



الجدير بالذكر ان الفنانة فخرية خميس شاركت رمضان الماضي مع النجمة القديرة سعاد عبدالله في مسلسل «ناطحة سحاب»، تأليف نوف المضف، إخراج عيسى ذياب، وشاركهما البطولة: شيماء علي، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، نور، فهد العبدالمحسن، روان العلي، عبدالعزيز صفر، سماح، طلال باسم، أحمد الحليل، والعديد من النجوم.