في رحلة العودة إلى وستروس.. الأنساب تُفنى والأسماء تبقى

دبي- دعاء خطاب



[email protected]



إذا كنتم من محبي العمل الدرامي الإبداعي «Game Of Thrones» فتدعوكم +OSN لمتابعة المسلسل الجديد «House Of The Dragon»، والذي بدأ عرضه 22 الجاري، والذي يروي الأحداث السابقة لأحد أكثر المسلسلات نجاحا في العقد الماضي «Game Of Thrones» (في رحلة العودة إلى وستروس.. الأنساب تفنى والأسماء تبقى)، حصريا على +OSN، الوجهة الحصرية في المنطقة لمشاهدة أعمال HBO الدرامية الإبداعية، وذلك بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.



وشهدت عدة مواقع في أنحاء المنطقة إقامة +OSN فعاليات احتفالية سبقت العرض الأول للمسلسل، بهدف إثارة حماسة الجماهير في المنطقة، وبدأت الاحتفالات بعرض حصري للحلقة الأولى 16 الجاري في مسرح الفن الرقمي بدبي قبل عرضه العالمي، وحرصت «الأنباء» على التواجد فيه في أجواء طغت عليها الصبغة التاريخية للحقبة التي تدور فيها أحداث العمل، حيث تحولت صالة العرض بكل ما تتضمنه من أسطح سواء جدرانا أو أرضا الى شاشات عرض تنقل مجسمات لشخصيات ورموز متعلقة بأبطال العمل، كما استخدمت مؤثرات بصرية ثلاثية الأبعاد نقلت الحدث بشكل أقرب إلى الحقيقة.



كما أقامت +OSN في 18 الجاري عرضا مذهلا للطائرات المسيرة أدته ألف طائرة تزامنا مع موعد طرح المسلسل الملحمي التاريخي في الولايات المتحدة الأميركية وسط أصداء مبهرة، كذلك حلقت طائرات مسيرة في تشكيلات مذهلة فوق بوليفارد مدينة الرياض ضمن فعاليات موسم «الجيمرز 8»، أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم.



وكشفت +OSN في أعقاب ذلك، عن جمجمة تنين ضخمة طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار على شواطئ مدينة العلمين الساحلية في «مراسي بيتش كلوب هاوس»، أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في مصر، وذلك 18 الجاري لمدة ثلاث أيام، وأتاحت هذه الفعاليات للمتابعين، سواء كانوا من محبي «Game Of Thrones» أو من حديثي العهد بعالم «ويستروس»، الفرصة للتعرف بطريقة فريدة على هذا العمل الدرامي العالمي قبيل موعد عرضه الأول.



واستمرت الاحتفالات في مدينة العلا السعودية، التي تعتبر موطنا لسلسلة من المواقع التاريخية والأثرية الواقعة في شمال غرب المملكة، والتي تضم بعضا من أروع المواقع في العالم والجمال الطبيعي الرائع، ولها أهمية ثقافية يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وزينت +OSN التكوين الصخري الطبيعي الأيقوني، حجر الفيل الصخري، برمز «House Of The Dragon»، ورافق هذا العرض المذهل جمجمة تنين Balerion عملاقة شوهدت في ديوان جبل أثلب، أحد أكثر مواقع الحجر روعة، وداخل المناظر الطبيعية الخلابة لوادي الفن.



وعلى هامش العرض الحصري للحلقة الأولى من المسلسل في دبي، كان لـ«الأنباء»، لقاء خاص مع جو كوكباني الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، أكد خلاله ان تركيز +OSN ينصب دائما على خلق تجربة ترفيهية جذابة وتفاعلية، وأضاف: نسعى باستمرار في OSN إلى تقديم أفضل الأعمال التلفزيونية من جميع أنحاء العالم إلى شاشات مشتركينا في الشرق الأوسط، وها نحن نفي بوعدنا مرة أخرى، بتقديم مسلسل «House of the Dragon»، الذي تقع أحداثه في ماض سابق لأحد أشهر أعمال الفنتازيا العالمية وأنجحها، «Game of Thrones».



وعن ردود الأفعال المتوقعة تجاه «House of the Dragon»، قال كوكباني: إنه من الصعب التنبؤ بنجاح أي من الأعمال رغم وجود مؤشرات واضحة، أهمها ضخامة الإنتاج والإدارة والإخراج، بالإضافة إلى القصة وأبطال العمل، وعلى سبيل المثال فإن مسلسل «Game Of Thrones» كان واحدا من أنجح الأعمال التي قدمتها OSN في آخر 10 سنوات، ونتمنى أن يلقى هذا العمل نفس الأصداء الإيجابية، خاصة ان قصته قائمة على نفس الأحداث ولكن قبل 200 عام.



وتابع كوكباني: الإقبال من المشتركين في المنطقة العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية والكويت على متابعة إنتاجات +OSN، مما دعا فكر القائمين إلى انتاج أعمال سعودية في الفترة المقبلة.



وعن الخطط والرؤى المستقبلة، أكد كوكباني أن +OSN قدمت عددا من الإنتاجات الأصلية مثل «SUITS بالعربي»، بالإضافة الى فيلم «Yellow Bus» المقرر طرحة بنهاية العام والعديد من الأعمال التي سيعلن عنها قريبا.



ويتألف المسلسل من 10 حلقات تعرض بواقع حلقة أسبوعيا، ويحكي قصة حرب أهلية وحشية دارت بين الفصائل المتنافسة من سلالة تارجيريان، عندما كانت في أوج قوتها، وهو مبني على كتاب جورج آر آر مارتن Fire & Blood، ويلعب بادي كونسيدين دور الملك فيسريس تارغاريان، ومات سميث يؤدي دور الأمير دايمون تارغاريان الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، كذلك تلعب أوليفيا كوك دور أليسنت هايتاور، ابنة يد الملك، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة راينيرا تارغاريان، أما ستيف توسان فيلعب دور اللورد كورليس فيلاريون، «أفعى البحر»، في حين تلعب إيف بيست دور زوجته الأميرة راينيس تارغارين، ينما يؤدي فابيان فرانكل دور سير كريستون كول، وتؤدي سونويا ميزونو دور ميساريا، فيما يؤدي ريس إيفانز دور أوتو هايتاور، يد الملك ووالد أليسنت.

جو كوكباني الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN

كان عضوا في مجلس الإدارة وشريكا وثيقا لفريق قيادة OSN الذي يعمل على الرؤية والاستراتيجية عبر جميع الأقسام، وهو رئيس الاستثمار للمجموعة في شركة مشاريع الكويت، وقبل ذلك عمل لمدة 20 عاما في إدارة الاستثمارات في مختلف الصناعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



شغل كوكباني منصب الرئيس التنفيذي لشركة CPC Africa، ورئيس قسم المعلومات في Franklin Templeton MENA، والمؤسس المشارك والعضو المنتدب في Algebra Capital.



ويخلف كوكباني، سانجيتا ديساي، التي انتهت فترة عملها كرئيس تنفيذي مؤقت مؤخرا.