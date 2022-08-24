غمر الحزن قلب المطربة التونسية القديرة لطيفة لوفاة شقيقها حسن امس، وتلقت لطيفة العديد من بطاقات التعازي لوفاة شقيقها، حيث لم يتحدد مكان وموعد العزاء والجنازة.



وانهالت على المطربة القديرة لطيفة كلمات التعازي والمواساة من جمهورها وزملائها في الساحة الغنائية مثل نوال الكويتية وآخرين، وذلك بعدما أعلنت خبر وفاة شقيقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وحرص العديد من متابعيها على تقديم واجب العزاء لها، والدعاء لشقيقها بالرحمة، وأن يرزقها الله وأسرتها الصبر والسلوان.



«الأنباء» تتقدم للمطربة القديرة لطيفة بأحر التعازي والمواساة لوفاة شقيقها حسن، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).