القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة درة ربط البعض بين مسيرتها في التمثيل وجمالها، وترى أن أصحاب هذا التفكير يستسهلون وضعها في نمط معين، ولا يحاولون تقييم أعمالها. وقالت: «دائما وفي أي دور يكون تركيزي على متطلبات الدور ولا أهتم بشكلي في هذه الحالة، بخلاف الظهور في المهرجانات وجلسات التصوير أو المناسبات، التي أسعى للظهور فيها بصورة جميلة وملابس أنيقة». وأضافت درة اثناء استضافتها ببرنامج It’s Showtime: «في أي دور أنا أقدم الشخصية ولا أقدم درة، وعلى حسب طريقة ملابس الشخصية ومستواها الاجتماعي وحالتها النفسية تكون الصورة التي أظهر بها».



وردا على سؤال هل تفضلين العمل مع المخرجات؟ قالت: أحب الأعمال التي قدمتها مع مخرجات وارتحت في التعاون معهن، مثل كاملة أبو ذكري وشيرين عادل ومنال الصيفي، لأنهن استطعن تقديمي بطريقة صحيحة ساعدتني على القيام بدوري كممثلة.



يذكر أن درة يعرض لها حاليا على إحدى المنصات الرقمية فيلم «جدران»، وهو من نوعية السيكودراما والرعب الاجتماعي، وتجسد فيه شخصية مريضة نفسيا تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب أزمة تمر بها، إخراج محمد بركة، وقصة ياسر صلاح، وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض، وأحمد بدير، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وحنان سليمان.