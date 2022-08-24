القاهرة - خلود أبوالمجد



قالت الفنان غادة رجب إنها عانت في طفولتها من الكثير من العقد النفسية، وتتمنى ألا ترث ابنتها منها عقدة الخوف، كما تحدثت عن أسباب غيابها عن الوسط الفني لفترات طويلة، مشيرة إلى تفرغها الكامل لرعاية ابنتها الوحيدة.



وأضافت غادة خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»: «مهمة صعبة أن يكون معاك طفل «صفحة بيضاء» وانت المسؤول عن ملء هذه الصفحة، لأنك إما أن تجعلها صفحة مليئة بالصفات الإيجابية أو السيئة، وأنا عندي عقد كثير من الطفولة ولكن أكثر حاجة مش عايزة ابنتي ترثها مني هي عقدة الخوف، علشان كده بحاول أبعد عن تخويف بنتي أبدا من أي حاجة».



وتابعت: «تربية الابن تبدو سهلة لكنها مش سهلة، دي عبارة عن صفحة بيضاء وبنملاها بصفات سواء وحشة أو حلوة، انا مكرسة حياتي لبنتي وسعيدة جدا بالدور ده والاولوية ليها، بنتي أهم حاجة في حياتي».



وروت غادة مواقف مؤثرة للفنانتين الراحلتين دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي، والفنانة ميرفت أمين، مؤكدة أنها اندمجت وسطهن وصارت واحدة منهن وباتت تحصل على رعاية ثلاثية مستمرة، وقالت: «عملوا معايا حاجات كبيرة أوي، كانوا واقفين جمبي بالبخور ودلال بترقيني وأنا عروسة، وميرفت أمين بتوصي جوزي عليا وهي بتعيط، الناس دي متتعوضش، واتعلمت منهم يعني ايه صداقة وواجب، وكانت كل خروجاتي معاهم».