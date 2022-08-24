دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة رنا العضم لـ«الأنباء» عن أن جديدها حاليا فانتازيا تاريخية تتناول من خلالها قصص حب وبطولات عاشتها القبائل العربية، وقالت انها متفائلة جدا بنجاح عملها الجديد.



وردا على سؤال عدم تواجدها في العرض الخاص لفيلم كازي روز، قالت: لم أتواجد خلال العرض بسبب انشغالي بتصوير مسلسل وصايا الصبار، وأتمنى التوفيق للكاست الفني.



وعن مضمون مسلسل «وصايا الصبار»، ذكرت العضم انه يندرج ضمن الأعمال الدرامية البوليسية المشوقة والمثيرة، ويتألف المسلسل من عشر حلقات، وهو مأخوذ من رواية وليم شكسبير، التي تحمل اسم «ماكبيث»، وأحداثه تدور حول حياة عائلتين كل واحدة منهما تعيش في إطار طبقة اجتماعية مختلفة عن الأخرى تماما يجمعهما ماض سيئ جدا بين هاتين العائلتين، إلا أن حدثا معينا يتسبب بربطهما مجددا، بعد أعوام طويلة.



وعن مضمون دورها، قالت أجسد شخصية نور تربطها علاقة ببطل العمل خلدون (الفنان عبد المنعم عمايري) وأعيش صراعا مع بطل للعمل.



تجدر الإشارة إلى أن مسلسل «وصايا الصبار»، من إخراج سمير حسين، وتأليف الكاتب فادي حسين، وإنتاج شركة IMpERIES STUDIO