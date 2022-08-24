شدد المـــدير الفنـــي ليوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، على أن فريقه يجب ألا يتراجع خلال مبارياته مثلما حدث أمام سامبدوريا.



وفشل «اليوفي» في اقتناص الفوز ليهدر نقطتين بعدما تعادل (0-0) خارج أرضه ضد سامبدوريا، الاثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».



وقال أليغري في تصريحاته لشبكة «DAZN»: «لم نستقبل أي هدف في مباراتين، بالشوط الأول قدم سامبدوريا مباراة جيدة، ونحن قمنا بأشياء جيدة بالشوط الثاني، وأتيحت لنا فرصة في النهاية لم نستغلها».



واستطرد المدير الفني ليوفنتوس: «عدم استقبال أي هدف في أول مباراتين هو أمر جيد، وهو علامة أيضا، الآن علينا أن نستعد للمباراة الكبيرة أمام روما».



بهذا التعادل، رفع فريق «السيدة العجوز» رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الرابع، فيما حصد سامبدوريا أول نقطة له بالمسابقة ليحتل بها المركز السادس عشر بجدول الترتيب.



من جهته، أكد المدير الفني لروما، جوزيه مورينيو، أن هناك حالة من القلق تساوره بشأن غياب نيكولو زانيولو، لاعب خط وسط «الجيالوروسي»، لفترة عن الملاعب بسبب الإصابة في الكتف وسيغيب لمدة 3 أسابيع مبدئيا. وعانى زانيولو من إصابة في الكتف في نهاية الشوط الأول من مباراة روما وكريمونيزي، التي انتهت بفــــوز «الذئاب» بنتيجـــة (1-0)، حيث لم يستطع نيكولو استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 45.



وقال مورينيــــو في تصريحات صحافية بعد المباراة: «خسارة لاعب أساسي مثل نيكولو أمر صعب، أنا قلق لكن البكاء لن يفيد، سنضع خططنا وسنجد أنفسنا في موقف نفتقد فيه لاعبين كبيرين ولا يتبقى الكثير من الخيارات أمامنا، هذه هي كرة القدم وهذا يحدث».



وتابع «لقد فزنا بمباراتين بنتيجة 1-0، بأهداف من المدافعين، لكنني لست قلقا، الأهداف ستأتي مع وجود نيكولو وديبالا وأبراهام».



وبعد شوط أول خال الوفاض، تمكن روما في الشوط الثاني من التقدم عن طريق المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ في الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب (الأوليمبيكو) بالعاصمة الإيطالية.



وعلى هذا النحو، سجل روما الفوز الثاني له تواليا في الدوري، ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثالث بنفس رصيد نابولي المتصدر وإنتر الوصيف.



على الجانب الآخر، تجرع كريمونيزي خسارته الثانية على التوالي، ليبقى في المركز الـ18 دون نقاط.



وفي إسبانيا، حقق جيرونا الانتصار الأول له هذا الموسم في «الليغا»، بعد أن دك شباك ضيفه خيتافي 3-1 على ملعب (مونتيليفي البلدي) في نهاية الجولة الثانية.



وفي مباراة أخرى، رفض كل من إلتشي وألميريا تدشين انتصارهما الأول في «الليغا» هذا الموسم، بعد أن ارتضيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.