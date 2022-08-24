قال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مان سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب خط الوسط برناردو سيلفا سيستمر ضمن صفوف الفريق رغم رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد معه. وقد يظهر سيلفا على ملعب «كامب نو» اليوم في المباراة الودية المقررة بين برشلونة ومان سيتي لجمع أموال لمكافحة مرض «العصبون الحركي»، لكن سوريانو أكد أن لاعب خط الوسط البرتغالي لن يرحل للانضمام إلى برشلونة.



وقال سوريانو في تصريحات لبرنامج «الشرينغيتو دي غوغونيس»: «بالطبع، يمكنني قول إن برناردو سيلفا سيظل في مان سيتي».