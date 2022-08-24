أثنى المدير الفني لفريق مان يونايتد إريك تين هاغ على الروح القتالية للفريق التي استعرضها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ليفربول 2-1 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وعن أول انتصار للفريق تحت قيادته في مباراة رسمية، قال تين هاغ في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «الآن رأيتم أننا استعرضنا أسلوبنا على أرض الملعب وكان هناك تناغم، كذلك كانت هناك روح قتالية وروح الفريق».



واتخذ تين هاغ قرارين بارزين في اختيار التشكيل الأساسي بإبقاء النجم كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير ضمن البدلاء. وأضاف: «هذا ما فعلناه في هذه المباراة، وسنفعله في كل مباراة. في هذه المباراة اخترنا هؤلاء اللاعبين، وفي مباراة يوم السبت قد تكون الاختيارات مختلفة».



وأكد تين هاغ أن رونالدو يمكنه التناسب مع خططه، وأوضح: «أعتقد أنه بإمكانه ذلك. في كل مسيرته الاحترافية، نجح رونالدو في التناسب مع خطط عدة مدربين، بمختلف الأساليب والأنظمة. دائما ما كان يؤدي، لذلك لم لا يستطيع الآن؟. عمر رونالدو لا يمثل أي مشكلة».



من جهته، أبدى المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، خيبة أمل شديدة إثر الهزيمة أمام مان يونايتد، حيث قال عقب المباراة: «أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء النتيجة. كان واضحا خلال المباراة ما سيفعله مان يونايتد. كانوا أكثر تنافسية منا في البداية؟، نعم ربما كانوا كذلك». وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «قدم مان يونايتد المباراة التي كان يرغب في تقديمها تماما. ويمكن القول إن هذا كان خطأ من جانبنا». وسجل هدفي «اليونايتد» كل من جادون سانشو (16) وماركوس راشفورد (53)، فيما جاء هدف «الريدز» الوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح (82).



ورفع مان يونايتد رصيده الى 3 نقاط، فيما بقي ليفربول على رصيده السابق بنقطتين فقط.



«هارد تاكل» تشيد بصلاح



ورأت شبكة «هارد تاكل» الإنجليزية أمس أن الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، كان العنصر الإيجابي الوحيد في مباراة فريقه الاثنين أمام مان يوناتيد 1-2. وحقق النجم المصري بعد تسجيله الهدف، رقمين قياسيين شخصيين هما: أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص ليفربول في شباك يونايتد تاريخيا بتسجيله 10 أهداف، ووصل إلى الهدف الـ 120 بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم ستيفين جيرارد كثاني هدافي ليفربول التاريخيين في البطولة. ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى هدفين هذا الموسم في بطولة الدوري بعد مرور 3 جولات من المسابقة.