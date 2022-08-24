قال المدير الفني لفريق فياريال الإسباني لكرة القدم، أوناي إيمري، إن اللاعب خوان فويث يريد البقاء مع «الغواصات الصفراء» ولكنه يعلم أنه من الممكن أن ينضم لبرشلونة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية. واستهدف برشلونة التعاقد مع المدافع فويث بعدما فشل في التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا، الذي قرر البقاء في تشلسي. وحذر نائب رئيس نادي فياريال خوسيه مانويل لانيزا فريق برشلونة من أنه سيتعين عليهم دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ42 مليون يورو (41.6 مليون دولار) من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الأرجنتيني.



وأعاد إيمري التأكيد بأن مدافع توتنهام السابق فويث لا يسعى للرحيل، ولكن مدرب فياريال يتقبل أنه لا يوجد أي ضمانات لبقائه. وقال إيمري لشبكة «كادينا سير»: «اهتمام برشلونة حقيقي. إنه مركز يحتاجون إليه، وهو لاعب يتناسب معهم. المشكلة تكمن في رغبة اللاعب بالانتقال لبرشلونة أم البقاء، قال لي دائما أنه سعيد للغاية».