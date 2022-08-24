القاهرة - ناهد إمام



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين م.خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفا للواء أحمد زكي عابدين الذي تقدم باستقالته من منصبه. وسيتم تولي م.عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ملف المشروعات القومية خلفا للمهندس خالد عباس.



وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تقدم باستقالته من الشركة، مؤكدا في تصريحات له، أنه قرر إفساح المجال لغيره نظرا لحاجته للراحة.



من ناحية أخرى، أكد م.خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتسلم مهام عمله كرئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء. وأشاد م.خالد عباس، بالدور الكبير الذي قام به اللواء أحمد زكي عابدين، خلال توليه مهام رئيس شركة العاصمة الإدارية، والمشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح أن العاصمة الإدارية، هي مشروع مصر المستقبل، والمدينة الأكبر والأفضل في الشرق الأوسط، وساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصبحت حديث العالم.



وقام اللواء أحمد زكي عابدين منذ توليه مسؤولية إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لنحو 5 أعوام منذ 2017، بالعديد من المشروعات، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار) كلها بتمويل ذاتي.



ومنها، حي للمال والأعمال، ومنطقة الأعمال المركزية بمساحة 170 فدانا، كما تضم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، تقدر استثماراته بنحو 3 مليارات دولار. والحي الحكومي:على مساحة 4.8 ملايين متر مربع، والنهر الأخضر: هو أطول سلسلة حدائق في العالم ومسجد الفتاح العليم وهو من أكبر مساجد الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 250 ألف متر مربع، ووصلت قدرته الاستيعابية نحو 17 ألف مصل. والقطار الكهربائي: السلام - العاصمة الإدارية - العاشر ويمتد هذا المشروع بطول 103 كم، ويرتبط بمترو الأنفاق المرحلة الثالثة بمحطة عدلي منصور - جامعة القاهرة، هذا مع التقائه بمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة العاصمة 2، وسيرتبط مع القطار الكهربائي السريع العلمين - العين السخنة الذي يتم إنشاؤه في العاصمة. وستاد مصر: حيث تم إنشاء الستاد بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية ليكون صرحا رياضيا يضاهي الستادات العالمية، وسيتسع لـ 90 ألف متفرج. والأحياء السكنية: حيث تضم العاصمة الإدارية العديد من الأحياء السكنية المتميزة والتي تتميز بالرقي.