القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة م.عبد السلام الجبلي حكومة د.مصطفى مدبولي باستكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطوير المنشآت القائمة على المجاري المائية، مؤكدة أهمية هذه الخطوة.



جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات بعد دراسة مستفيضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، عن قطاع الموارد المائية.



يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الزراعة والري والموارد المائية وفي مقدمتها الإنتاج الزراعي، الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، نهر النيل والري والصرف وجميع الموارد المائية، النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.



يأتي ذلك إلى جانب اختصاصها بالأمن الغذائي والأمن المائي، والثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي، وكذا الثروة السمكية وتنميتها، والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وتشجيع الصادرات الزراعية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.