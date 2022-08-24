القاهرة - خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.



في نفس السياق، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتوديع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق بمطار العلمين.



وكان السيسي والقادة العرب تفقدوا مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية، على هامش اجتماعهم أمس الأول، وقال راضي إن الرئيس رحب بضيوف مصر «في لقاء أخوي خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا، للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية».



وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.