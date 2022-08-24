القاهرة - هالة عمران و(أ.ش.أ)



أصدر د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.



وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٨٧ مكرر - ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتي:



«لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة».



من جهة أخرى، أكدت الحكومة علي العمل علي إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كل القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق تكثيف الترويج لإقامة مشروعات مشتركة، وإعداد دراسات جدوى أولية وكاملة للمشروعات ذات الأولوية المراد تسويقها وطرحها على المستثمرين.



في سياق آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده امس، موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفا ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من «الأسرة المصرية» ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.



إلى ذلك، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سيتم عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2022، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، اعتبارا من بعد غد الخميس.



وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه سيتم فتح الموقع للتسجيل وحجز هذه الاختبارات بداية من الخميس 25 الجاري.



وأضاف البيان أنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا، ومعه صورة من شهادة الثانوية المعادلة «العربية أو الأجنبية» الحاصل عليها الطالب، ومستند وتحقيق شخصية، وعدد 4 صور شخصية.