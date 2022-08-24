أعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن مرض جدري القرود أصاب جميع الولايات الاميركية الـ 50.



وأوضح المركز بحسب صحيفة «ذاهل» الأميركية عبر موقعها الإلكتروني امس، أن ولاية وايومنغ أبلغت عن حالة إصابة واحدة بالمرض لتصبح الولاية الأخيرة في البلاد التي تعلن انتشار المرض.



وأعلنت وزارة الصحة في الولاية الأميركية، أن حالة الفيروس الوحيدة هي من رجل مقيم في مقاطعة لارامي، مضيفة أن ممثلي الصحة العامة بالولاية تابعوا الشخص المصاب لمعرفة ما إذا كان السكان الآخرون على اتصال مباشر معه.



وقالت عالمة الأوبئة بالولاية أليكسيا هاريست «نظرا لانتشار جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق، فإننا لا نعتقد أن خطر الفيروس أصبح الآن مصدر قلق أكبر للمجتمع المحلي أو لمعظم الناس في الولاية»، مشيرة إلى أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات المألوفة كالإنفلونزا أو كوفيد-19.



وحتى امس الاول، تم الإبلاغ عن 15 ألفا و433 حالة اصابة في الولايات المتحدة من بينهم 3 ألاف حالة في نيويورك تليها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وجورجيا، بحسب بيانات المركز الأميركي.



وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في وقت سابق، مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة بعد أن تفشى في البلاد على نحو سريع.