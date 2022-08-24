أمرت المحكمة العليا في ماليزيا امس رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ببدء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بفضيحة فساد بمليارات الدولارات.



ورفضت المحكمة العليا الماليزية طلب الاستئناف الأخير الذي قدمه نجيب، كما رفضت طلبه وقف العقوبة.



وأدانت محكمة أدنى نجيب (69 عاما) في يوليو 2020 بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال لتلقيه بشكل غير مشروع نحو عشرة ملايين دولار من وحدة «إس.آر.سي إنترناشونال»، التي كانت تابعة للصندوق.



وحكم على رئيس الوزراء السابق، الذي دفع ببراءته، بالسجن 12 عاما وغرامة 210 ملايين رينجيت.



وقالت رئيسة المحكمة العليا تينكو ميمون توان مات امس إن المحكمة رفضت بالإجماع طعون نجيب وإن الإدانة التي أصدرتها المحكمة الأدنى صحيحة.



وأضافت «الدفاع غير متسق بقوة في مضمونه ولا يصدق لدرجة أنه لم يثر شكوكا منطقية بشأن القضية.. كما وجدنا أن العقوبة المفروضة لم تكن مبالغا فيها».



وجلس نجيب مرتديا بذلة داكنة وربطة عنق في قفص الاتهام أثناء تلاوة الحكم. وجلست خلفه زوجته روسمة منصور وأبناؤه الثلاثة.



وشوهد لاحقا وهو يغادر المحكمة في سيارة سوداء برفقة الشرطة.