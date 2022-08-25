كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية مكثفة لمحاصرة الباعة الجائلين بالمنطقة الصناعية بالفحيحيل بمساندة أمنية من وزارة الداخلية، مشيرة إلى تحرير 34 مخالفة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي أن هذه الجولة جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك فين ظافتها».



وأشار العتيبي إلى أن الجولة التفتيشية المكثفة التي تم تنفيذها من قبل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمساندة أمنية من وزارة الداخلية قد اسفرت عن تحرير 34 مخالفة استغلال مساحة ومزاولة مهنة بدون الحصول على ترخيص من البلدية فضلا عن وضع 37 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسيتم رفعهم بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار.



ولفت إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق وقسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.