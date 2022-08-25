بداح العنزي



أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس القرار التالي: مادة أولى: يضاف للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 600/2016 والمعدل بالقرار رقم 7/2020 والقرار رقم 137/2020 والقرار 6/2021 البند التالي: «يؤذن لمدير عام البلدية في تفويض نواب المدير العام لشؤون أفرع البلدية بالمحافظات في إصدار قرارات نقل مفتشي النظافة داخل القطاع الواحد كل في حدود اختصاصه».

مادة ثانية: على مدير عام بلدية الكويت وسائر القطاعات المعنية بهما المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ويعمل بها من تاريخ صدوره.