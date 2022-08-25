عبدالله الراكان



أعلن رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة م.عبدالله جابر عن تحرير 20 مخالفة لسراديب تستخدم في أغراض تجارية في مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار، لافتا الى إخلاء ما يقارب 12 سردابا طواعية بالتنسيق مع الملاك والمستأجرين.



وقال جابر خلال جولة على السراديب المخالفة في العاصمة أمس انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات سواء كانت لملاك العقارات أو المستأجرين في كل مناطق المحافظة، مؤكدا ان فريق الإزالة قام برصد عدد من السراديب المخالفة في مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار وإغلاقها حسب الإجراءات المتبعة بعد تحرير مخالفات لها، لاسيما أنها غير مرخصة وتستخدم في أغراض تجارية، بالإضافة إلى التخزين العشوائي المتكدس في السراديب ولخطورته وتأثيره على سلامة العاملين في السراديب.



وأضاف أن الجهود مستمرة خلال فترة الشهرين التي أعلن عنها مدير البلدية م.أحمد المنفوحي، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في عملية الرصد والمتابعة والمخالفة، مشيرا إلى تحرير 20 مخالفة لسراديب وإخلاء 12 سردابا طواعية بالتنسيق مع الملاك والمستأجرين ومازلنا في طور المتابعة اليومية لاتخاذ أي إجراء مخالف، بعد اتخاذ تعهدات والكشف عليها خلال فترة بسيطة للتأكد بالالتزام في قوانين البلدية.



ولفت إلى أن هناك تجاوبا من ملاك السراديب والمستأجرين من خلال مراجعة الإدارات المعنية في البلدية، والاستعدادات للاخلاء خلال الفترة المحددة، وهي ثلاثة أيام واعادة الكشف مرة أخرى للتأكد من اخلائها كليا.