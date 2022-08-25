قدم عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف اقتراحا باستبدال جميع الإشارات المرورية إلى دوارات أو جسور دائرية بمحافظة الأحمدي. وقال الكفيف في اقتراحه: لاحظنا كثرة الازدحام، ومن منطلق المساهمة في تخفيف الازدحام وتسهيلا وتيسيرا لحركة المرور بكافة المناطق وتفاديا للحوادث المرورية، لذا اقترح، استبدال الإشارات المرورية بدوارات او جسور دائرية لتفادي الازدحام المروري بمحافظة الاحمدي وخاصة في المناطق التالية:



1 ـ جسر ميناء عبدالله طريق الوفرة تقاطع طريق الفحيحيل مقابل البترول، الذي يعاني فيه سكان المدن الجنوبية من كثرة الازدحام. 2 ـ مداخل جسور الفحيحيل الصناعية والنادي والرقة وأبو حليفة وام الهيمان، حيث ان هذه المداخل بها إشارات مرورية تزيد من الازدحام والاختناق المروري.