بشرى شعبان



أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي متماشية مع رؤية (كويت جديدة 2035) فيما يخص دعم وتمكين المرأة، مشيرا إلى حرص حكومة الكويت ودعمها لتمكين المرأة من خلال وضع مستهدف في الخطة الإنمائية لتحقيق 35% من صناع القرار من النساء بما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.



وقال خلال مشاركته في سمينار حول مبادئ تمكين المرأة إن الكويت قامت بسن تشريعات وقوانين متنوعة بالإضافة إلى الانضمام إلى بعض الاتفاقيات العالمية، مؤكدا أنه دليل واضح على حرص القيادة السياسية على دور وأهمية المرأة في المجتمع.

وأشار إلى أن المرأة الكويتية اثبتت كفاءتها وحققت العديد من الانجازات مما يدفع الكويت إلى تبني المزيد من المبادرات التنموية التي تساعد في دفع عجلة تمكين المرأة وتطوير قدراتها، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في منح الفرص للمرأة الكويتية لتكون أكثر تأثيرا في رؤية (كويت جديدة 2035).



وأشار إلى أن دور المرأة كان واضحا وجليا من خلال مشاركتها الفعالة والمميزة أثناء جائحة كورونا التي أصابت العالم، مبينا أن المرأة شاركت في العديد من المجالات والقطاعات خلال الجائحة مثل المجال الصحي والاجتماعي والإنساني والتطوعي وأثبتت كفاءتها في جميع هذه المجالات.

وأثنى على دور القطاع الخاص في الكويت وعلى اهتمامه بتوظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتأهيل لهن وإتاحة الفرصة لهن لتقلد المناصب التنفيذية فهذا الأمر أحط الطرق المهمة التي يتم سلكها للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار د. مهدي إلى منصة تمكين المرأة تحت شعار قيادات كويتيات للتغيير والتي أعلن عن اطلاقها عبر موقع linked in، موضحا أن هذه المنصة تعتبر مرجعا يمكن صناع القرار من اختيار الكفاءات من النساء الكويتيات لشغل المناصب القيادية.

كما دعا جميع النساء الكويتيات من ذوات الكفاءة والخبرة العملية في أي من القطاعين العام أو الخاص بمتابعة هذه المنصة مع مراعاة تحديث السيرة الوظيفية كاملة في الحساب الخاص بهن حتى يتسنى لفريق العمل الاطلاع عليها لتفعيل دور هذه المبادرة.



بدوره، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة خالد شهوان أن الأمم المتحدة تتعاون لتعزيز مبادئ تمكين المرأة والمساعدة في تسريع تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035 من خلال زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، مضيفا أن القطاع الخاص في الكويت أظهر ريادته في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة.