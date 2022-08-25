عبدالله شاهد: هناك الكثير من الاحتياجات المطلوبة للعمل على إصلاح مجلس الأمن وهنا يأتي دور الشباب



دارين العلي



اعلن مدير معهد سعود الناصر الديبلوماســـي السفير ناصر الصبيح عن انطلاق البرنامج التدريبي للدفعتين الثامنة والتاسعة للمتدربين لملحق ديبلوماسي وقنصلي في سبتمبر المقبل وعددهم 20 متدربا، مبينا الى انه سيتم ادراجهم في برنامج مكثف لمدة سنة كاملة يتناول كافة الجوانب التي ستعينهم في حياتهم الديبلوماسية المستقبلية.



وأوضح على هامش استضافة المعهد لوزير خارجية جزر المالديف الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس ان الهدف من هذا البرنامج المكثف هو مساعدة الخريج في اكتساب الوعي العام بكافة القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وان يكون لديه ابعاد سياسية واقتصادية وإدارية في كيفية التعاطي مع ظروف عمله.

وأشار الى ان آخر دفعة تخرجت من المعهد كانت في سبتمبر الماضي، حيث كان المعهد في الفترة الماضية بصدد اعداد وترتيب البرامج لمنتسبي وزارة الخارجية سواء فنية كتخصصات الكمبيوتر والمحاسبــة والهندســة وكذلك دورات للتخصصات الادارية مثل السكرتارية والمستشاريــن وكافـــة المنتمين للوزارة لتنمية مهاراتهم الديبلوماسية والبروتوكولية والتعاطي مع الشان الدولي.



وعن أسس اختيار المتدربين الجدد اوضح الصبيح انه تم الاعلان عن حاجة وزارة الخارجية لعدد من التخصصات في وسائل الاعلام ووضع اشتراطات خاصة للقبول ويتم اخضاع المتقدمين لعدد من الاختبارات التي تصحح بشكل سري عن طريق لجنة متخصصة من جامعة الكويت ومن ثم يتم اخضاع الناجحين بالاختبار الكتابي الى اختبار شفوي متنوع.



تعاون ديبلوماسي



وعن تعاون المعهد مع المعاهد الديبلوماسية في المنطقة لفت الى ان المعهد دأب على التعاون مع كافة المعاهد النظيرة في المنطقة ومع الدول العربية والاجنبية، لافتا الى ان القصد من هذا التعاون تبادل الخبرات واكتساب التجارب الخاصة وإفساح المجال لبعض منتسبي وزارات الخارجية في الدول الاخرى وفي الكويت للزيارات المتبادلة ضمن برامج تدريبية متخصصة لاكتساب الخبرات.



وعن جدول استضافة المعهد لشخصيات دولية لفت الى ان استقبــال الشخصيات اساســـي بالنسبة للمعهد، موضحا انه لا يمكن تحديد اشخاص بعينهم وذلك لارتباط هذه الشخصيات بجدول مواعيد وأعمال.

وأضاف ان المعهد وبالتنسيق مع مكتب وزير الخارجية يقوم باستضافة الشخصيات وتحديد التوقيــت الأنسب لاستضافتهـــا خــــلال تواجدها في الكويت.



تأثير المتغيرات



وبالعودة الى زيارة استضافة المعهد لوزير خارجية جزر المالديف الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، قال انه إجراء معتاد لرئيس الجمعية العامة كونه زار العديد من الدول ومن ضمنها الكويت لما للكويت من خصوصية للوزير وللمالديف.



ولفت الى ان غرض الزيارة للمعهد هو القاء محاضرة حول تأثير الشباب على المتغيرات الدولية ودورهم في التعاطي مع القضايا المطروحة في الساحة الدولية في مختلف الجوانب سواء السياسية او الاقتصادية او البيئية او التعايش بين الشعوب، مشيرا الى ان الضيف اعطى للحضور مجموعة من التوصيات التي تنسجم مع مبادئ الامم المتحدة والاعراف الدولية.



دور الشباب



بدوره، تحدث وزير خارجية جزر المالديف والرئيس 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد عن تدرجه في المناصب حتى وصل لهذا المركز، موضحا ان الشباب هم قادة المستقبل، وعليهم النجاح في مواجهة عدد من التحديات التي تواجهنا مثل التغير المناخي والاوبئة والا فالمستقبل سيكون معتما.



وأشاد شاهد في اول زيارة له للكويت كرئيس للجمعية العامة بحيوية الشباب الكويتي، ناصحا اياهم بالتطلع الى القرارات الصائبة التي تتخذ اليوم لأنها ستحدد كيفية حياة الاجيال القادمة.



وتحدث عن عدة محاولات جادة تجري لإصلاح مجلس الأمن ومازالت مستمرة للتحسين من ادائه.



واكد ان التغيرات التي طرأت على العالم كانت كبيرة جدا خلال الـ 70 سنة الماضية ومجلس الأمن قد حل العديد من هذه القضايا لذلك لا يمكننا نعته بالفاشل، لافتا الى ان هناك الكثير من الاحتياجات المطلوبة للعمل على اصلاح مجلس الأمن وهنا يأتي دور الشباب.