«الأنباء» تنشر المرسوم المتضمن أسماء 42 مستشاراً تمت ترقيتهم للعمل في محكمتي «التمييز» و «الاستئناف»

الأحكام في الطعون الانتخابية الـ 61 تنشر اليوم

مريم بندق

أحال مجلس الوزراء مطالب العسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء بصرف مكافأة الصفوف الأمامية على فئة عالية الخطورة إلى لجنة وزارية لدراسة مطالبهم من الناحيتين المالية والقانونية ورفع التوصية المناسبة إلى المجلس. وستتضمن الدراسة مطالب أصحاب التظلمات حول المكافأة ايضا في بعض الجهات الحكومية.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن الجهات المختصة اعتمدت ميزانيات صرف مكافأة الصفوف الأمامية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وأوضحت ان اي جهة لم تصرف حتى الآن يعود الإجراء إليها وليس إلى اي جهة اخرى. هذا، وتنشر «الأنباء» الجدول المتضمن الميزانية المعتمدة لكل جهة على حدة وأعداد الموظفين المستحقين وعدد الموظفين الذين أصيبوا

بـ «كورونا» في هذه الجهات. وبحسب الجدول المنشور (صفحة 3) فإن إجمالي الميزانيات التي تم اعتمادها بلغ 567 مليون دينار من أصل 600 مليون دينار، نص عليها قانون الاعتماد الاضافي لـ 193 ألفا و972 مستحقا. هذا، وتشكل الفوائض المدخل القانوني لمعالجة مطالب العسكريين وأصحاب التظلمات.

الأحكام في الطعون الانتخابية الـ 61 تنشر اليوم

علمت «الأنباء» أن أحكام المحكمة الكلية في الطعون الانتخابية ستنشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطعون تبلغ 61 طعنا لاقتصارها على ذوي الشأن وإلغاء النص الذي كان ينص على ان الطعن متاح لكل ناخب. وبحسب القانون فإن الحكومة بعد نشر أحكام الطعون النهائية تستطيع نشر مرسوم الدعوة الى الانتخابات.

«الأنباء» تنشر المرسوم المتضمن أسماء 42 مستشاراً تمت ترقيتهم للعمل في محكمتي «التمييز» و «الاستئناف»



تنشر «الأنباء» المرسوم رقم 142 لسنة 2022 المتضمن أسماء 42 قاضيا والذي تم بموجبه ترقية المستشار أحمد محمد أحمد دومه مستشارا بمحكمة التمييز اعتبارا من 2 أغسطس الجاري، وترقية 41 مستشارا للعمل بمحكمة الاستئناف اعتبارا من 7/1/2022، وفيما يلي الأسماء:



محمود ابراهيم محمود الملا



مفرج محمد احمد المفرج



عبدالله عبدالمحسن محمود مندني



عبدالله احمد عبدالوهاب البابطين



خالد عبدالعزيز خليفة العسعوسي



قتيبة ناصر داود النصر الله



بشار عبداللطيف ابراهيم الحسون



طارق عبدالعزيز مهلهل الياسين



د.فهيد عبدالله حجرف العجمي



حمد حمدان نزال المعصب



محمد سعد راشد العبهول



محمد مشوح مبارك الحسيني



عبدالله ناصر بدر العصيمي



صالح احمد السيد عبدالله الرفاعي



علي ناجي مناور المطيري



عبدالعزيز عمر نايف العتيبي



محمد نداء رشيد المطيري



عبدالله صالح عبدالله البريه



بدر عوض رجا عياد الرشيدي



مطلق عبدالله مطلق المهمل



أحمد طلق حميد العتيبي



خالد علي حسن محمد الكندري



محمد سامي عبدالرحمن البسام



فيصل راشد اسماعيل الياسين



يوسف عايض عياد الرشيدي



ناصر عيسى ابراهيم الشهاب



سيف عيد سيف الخرينج



طلال مرزوق عسيكر المطيري



فيصل راشد سالم الحربي



عبدالمحسن عبدالله مساعد العجيل



بدر رشيد حمد العنزي



فالح راضي رهيف العجمي



عمر عبدالعزيز عبدالله الغانم



احمد خلف عواد الشمري



حسين حميد ناصر القلاف



فيصل مجيبل ليلى العنزي



الحميدي لافي فلاح المطيري



علي خليفة راشد الشحومي



مشعل يوسف عبدالله العمار



خالد يوسف مرزوق الرشدان



احمد محمد خالد الدهيشي