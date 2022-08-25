أول مركز توزيع محلياً والسابع في دول «التعاون» ينال شهادة «الدرجة الأولى»



ضمن إطار رفع المعايير الدولية لممارسات السلامة والجودة في صناعة المواد الغذائية، حصلت مجموعة كوت الغذائية، الشركة الرائدة في مجال امتياز المطاعم في الكويت، مؤخرا على شهادة المعايير العالمية BRCGS لإدارة وتشغيل العلامات التجارية المعترف بها دوليا مثل «برغر كينج» و«صب واي» و«بيتزا هت» و«تاكو بل» و«آبل بيز»، بالإضافة إلى المنافذ المحلية مثل «فليفلة» و«فل وياسمين» و«سكوب ايكون» و«أيامي»، يعد مركز توزيع المستودعات التابع لمجموعة كوت الغذائية الأول في الكويت الذي يحصل على شهادة «الدرجة أ» للتخزين والتوزيع.



أقامت مجموعة كوت الغذائية فعالية كبيرة في مركز التوزيع الخاص بها، الذي يحتل موقعا استراتيجيا في الصليبية، للاحتفال بحصولها على هذه الشهادة الرفيعة المستوى كما قامت بتكريم شركائها القدامى مثل أجيليتي، المزود الرائد للخدمات اللوجستية العالمية بالإضافة إلى تكريم أعضاء فريق مركز المستودعات، والمستشارين الذين ساعدوا في الحصول على شهادة BRCGS المرموقة.

تم أخذ الضيوف في جولة إعلامية حول المنشأة وتم عرض القدرات المتقدمة للمركز بما في ذلك جميع التحديثات والعمليات التكنولوجية منذ إنشائه.



وتعليقا على هذا الإنجاز المهم، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كوت الغذائية، أمين محمد: «نحن فخورون للغاية لأننا نحتفل بمرحلة جديدة في تطور معايير مراقبة الجودة لدينا والتي تعكس سياسة الابتكار لدى مجموعة كوت الغذائية وتؤكد أننا نعتمد سياسة استراتيجية مركزية تلتزم أعلى وأدق المعايير العالمية.

اننا نقوم بضمان أفضل الممارسات، ومن أهمها الحفاظ على رضا وثقة عملائنا مع تنامي عملياتنا من خلال شركاء استراتيجيين مثل أجيليتي الذين رفعوا مستوى الجودة وتسليم منتجاتنا في السوق. أود أن أهنئ فريق مركز التوزيع والشركاء الذين لعبوا دورا أساسيا في تطبيق معايير التميز في الأعمال في الكويت».