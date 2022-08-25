استقبلت برازيليا بأبهة الثلاثاء القلب المحنط لأول امبراطور للبرازيل بيدرو الأول، الذي أعارته لها البرتغال في إطار الاحتفالات بمرور مائتي عام على انفصال البلاد عن لشبونة في السابع من سبتمبر 1822.



واستقبـــل الرئيــس البرازيلي جايير بولسونارو وزوجته ميشيل الرفات التي يبلغ عمرها 187 عاما وحملها قائد شرطة مدينة بورتو البرتغالية أنطونيو ليتاو دا سيلفا، في قصر بلانالتو الرئاسي.



وشكلت طائرات القوات الجوية قلبا في السماء من دخان فوق ساحة القوات الثلاث (تريس بوديريس) مركز العاصمة البرازيلية. وقال بولسونارو أمام حشد خارج القصر الرئاسي في برازيليا بعد أن تابع عرض الطائرات في السماء، إن البرازيل والبرتغال «دولتان يوحدهما التاريخ ومرتبطتان بالقلب».



ورافق أفراد من فرقة «تنانين الاستقلال» جرة الذهب التي تزن تسعة كيلوغرامات وتحتوي على القلب المحنط للملك.