أجرت مسيرة الثلاثاء رحلات تجريبية في مدينة أنتويرب بشرق بلجيكا، لنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر لغايات التحليل، في تجربة غير مسبوقة في أوروبا قد توفر وقتا ثمينا خلال العمليات الجراحية.

وقد أقلعت المسيرة التي تديرها شركة «هيليكوس»، من مبنى تابع لشبكة مستشفيات «زي ان ايه» في أنتويرب، ثم هبطت بعد أربع دقائق على سطح مستشفى «سينت أوغوستوس» التابع لشبكة مستشفيات «جي زي ايه» على بعد 800 متر.

وفي داخل أنبوب متصل بالطائرة المسيرة، كانت هناك قارورة تحوي أنسجة بشرية يحتمل أن تكون سرطانية لتحليلها في مختبرات مستشفى «سينت أوغوستوس». هذه الرحلة التجريبية التي استتبعت بثلاث رحلات أخرى خلال اليوم، هي الأولى من نوعها في أوروبا.

و«هيليكوس» هي الشركة الأوروبية الوحيدة التي تلقت، في منتصف يونيو، الإذن بتنظيم رحلات جوية لأغراض طبية لمسيرات تحلق في أجواء مدينة ويتم التحكم بها عن بعد خارج نطاق رؤية الشركة المشغلة.