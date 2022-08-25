بعد تحقيق «هاوس أوف ذي دراغن» المشتق من «غايم أوف ثرونز» أفضل انطلاقة لمسلسل على منصة البث التدفقي «إتش بي أو»، تتوجه الأنظار إلى منافسه المرتقب، وهو «ذي رينغز اوف باور» المستوحى من عالم «لورد أوف ذي رينغز» (سيد الخواتم) على «أمازون برايم فيديو».



وبينما تابع الحلقة الأولى من «بيت التنين» 9.98 ملايين مشاهد خلال عرضه الأحد في الولايات المتحدة على قنوات «اتش بي او» فإنه يمكن توقع منافسة قوية لهذا المسلسل مع اقتراب طرح أولى حلقات «ذي رينغز أوف باور» المرتبط بعالم «سيد الخواتم».



واستحوذت «أمازون برايم فيديو» قبل حوالى خمس سنوات على حقوق عالم «لورد أوف ذي رينغز» في مقابل 250 مليون دولار.



ووصف المشروع الممتد على خمسة مواسم بميزانية تفوق مليار دولار، بأنه أغلى مسلسل في التاريخ. هذا، وقد تم تنظيم عرض خاص لأحدث نسخ «سيد الخواتم» المتمثلة في مسلسل «ذي رينغز أوف باور» في مركز لينكون بمدينة نيويورك.