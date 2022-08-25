يساعد البشر بعضهم البعض - إنها إحدى أسس المجتمع المتحضر.. لكن دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة «كاليفورنيا» الأميركية كشفت أن قلة النوم تضعف هذه السمة الإنسانية الأساسية، مع عواقب في العالم الحقيقي.. من المعروف أن قلة النوم مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والسكري وارتفاع ضغط الدم والوفيات بشكل عام. ومع ذلك، تظهر هذه الاكتشافات الجديدة أن قلة النوم تضعف أيضا ضميرنا الاجتماعي الأساسي، مما يجعلنا نتراجع عن رغبتنا في مساعدة الآخرين.



في دراسة حديثة أجريت في هذا الصدد، بيّن العلماء أن العطاء الخيري في الأسبوع الذي يلي بداية التوقيت الصيفي، عندما «ينطلق سكان معظم الولايات» ويخسرون ساعة واحدة من يومهم، انخفض بنسبة 10% - وهو الانخفاض الذي لم يشاهد في الولايات التي لم تطبق نظام التوقيت الصيفي. وأوضحت الدراسة، التي أجراها الباحثون في جامعة «كاليفورنيا» الأميركية، أن قلة النوم لا تلحق الضرر بصحة الفرد فحسب، بل تقوض التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد، علاوة على ذلك، تحط من نسيج المجتمع البشري نفسه.