يواصل المنتخب الكويتي للباركور تدريباته بجدية وحماس في معسكره المقام حاليا في مدينة ليفربول الإنجليزية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة البلغارية صوفيا خلال الشهر المقبل.



وأفاد أمين صندوق اتحاد الجمباز ورئيس وفد المنتخب عايد السهو بأن التحضيرات للحدث العالمي تسير على ما يرام في المعسكر الذي انطلق يوم 10 الشهر الجاري ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن مستوى اللاعبين يتطور بشكل تدريجي في ظل التزامهم اليومي بالحصص التدريبية المقررة من قبل الجهاز الفني.



وأشار السهو إلى أن الوفد يضم 8 لاعبين، هم: محمد الشطي، علي الشطي، حيدر كمال، حسن باقر، هاشم رمضان، عبدالله الشطي، سلمان المسلم، وخليفة الأصفر إلى جانب المدربين محمد العطار وسليمان طاهر والإداري محمد الديحاني، مؤكدا أن لاعبي «أزرق الباركور» لديهم العزيمة والإصرار على تحسين أدائهم لتقديم صورة مشرفة في بطولة العالم رغم حداثة اللعبة في الكويت، وعدم توافر أدوات ممارستها.



وذكر السهو أن «الباركور» تعتبر من التخصصات الجديدة في عالم الجمباز، مشيرا إلى أن الاتحاد الكويتي يعد من أوائل الاتحادات التي أطلقت هذه اللعبة نظرا للإقبال الشديد على ممارستها من قبل الشباب.