يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى إعارة لاعب فريقه الأول لكرة القدم لوسيان أجومي، وذلك للموسم الثالث على التوالي بعد فترتيه في أندية سبيزيا الإيطالي وبريست الفرنسي خلال الموسمين الماضيين.



وذكرت صحيفة فوتبول إيطاليا المحلية أن هناك دلائل تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وسط اهتمام ناديي لوريان، وتروا وهما الوجهتان الأكثر ترجيحا.



وأضافت أنه تم استبعاد الدولي الفرنسي وهو من أصل كاميروني، من خطط سيموني إنزاغي مدرب الإنتر ولهذا يتم البحث حاليا عن ناد للاعب الذي رفض الانتقال كإعارة إلى كريمونيزي الإيطالي الذي تمت ترقيته حديثا، حيث من المرجح أن يؤدي انتقاله إلى وطنه إلى تسريع تطوير مستواه.