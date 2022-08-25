أكد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) رغبته في عدم تعديل نظام تصفيات منطقته المؤهلة الى كأس العالم 2026، مبقيا على صيغة خوض كل من المنتخبات العشرة 18 مباراة في المجموع.



وسيتم إحالة القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد القاري خلال اجتماعه الاثنين في العاصمة التشيلية سانتياغو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الراغب في تعديله.



خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنظمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.



وقد تأهلت عن أميركا الجنوبية المنتخبات التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تقام بنظام مجموعة واحدة، الى نهائيات مونديال قطر نهاية العام الحالي، فيما خاض صاحب المركز الخامس ملحقا دوليا. أما بالنسبة لنسخة 2026، فستتأهل ستة منتخبات بشكل مباشر، على أن يخوض السابع ملحقا دوليا.



لكن صيغة التأهل الجديدة التي يريدها «فيفا» تنص على فصل المنتخبات العشرة في مجموعتين من خمسة على أن يلعب كل منتخب على أرضه وخارجه ضد الفرق الخمسة من المجموعة الأخرى.



يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، ويتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع ضد بعضهما على أن يتأهل الفائز مباشرة الى النهائيات. يلعب الخاسران من أجل بطاقة خوض الملحق.