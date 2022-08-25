طالب الاتحاد الهندي لكرة القدم الاتحاد الدولي (فيفا) برفع الإيقاف المفروض عليه بعد إلغاء عمل لجنة ثلاثية شكلتها محكمة هندية لإدارة الرياضة في البلاد.



وقررت محكمة هندية حل مجلس إدارة الاتحاد الهندي في مايو الماضي، وتعيين لجنة ثلاثية لتعديل لوائح الاتحاد وإقامة الانتخابات التي تم تعليقها لمدة 18 شهرا.



وقرر «فيفا» هذا الشهر إيقاف الاتحاد الهندي للعبة بسبب «تدخل طرف ثالث» وقال إنه سيرفع العقوبة «بمجرد استعادة الاتحاد الهندي السيطرة الكاملة على شؤونه اليومية».



ويوم الاثنين قضت المحكمة العليا الهندية بأن تفويض اللجنة الثلاثية «انتهى» ليستعيد الاتحاد الهندي السيطرة على إدارة شؤونه اليومية.



وفي رسالة بعثها الاتحاد الهندي إلى فاطمة سامورا الأمين العام لـ «فيفا» الثلاثاء أبلغ الاتحاد الهندي الاتحاد الدولي بحكم المحكمة.



وكتب سوناندو دار القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الهندي في الرسالة «نطلب من فيفا إعادة النظر في قرار الإيقاف».