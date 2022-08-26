الدوحة ـ فريد عبدالباقي



قفز المنتخب القطري في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر أمس لشهر أغسطس مركزا واحدا ليحتل المركز الـ48 برصيد 144.97 نقطة.



ويحل المنتخب القطري خامسا في تصنيف منتخبات آسيا حيث يتصدر منتخب إيران الصدارة الآسيوية، وهو في المركز الـ23، ثم اليابان (24)، وكوريا الجنوبية (28)، وأستراليا (39)، فيما جاء منتخب قطر في المركز الخامس أيضا في تصنيف المنتخبات العربية، والتي يتصدرها منتخب المغرب (23 عالميا) ثم تونس (30)، ومصر (40)، والجزائر (41)، وجاءت السعودية سادسا والمركز الـ53 عالميا.



وظل منتخب إيران في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث، وأستراليا في المركز الرابع، وقطر في المركز الخامس، والسعودية في المركز السادس، والإمارات في المركز السابع.



هذا ويختتم «العنابي» مبارياته في الدورة الرباعية الدولية المقامة حاليا في النمسا بخوض اللقاء الثالث أمام منتخب جامايكا للمحليين اليوم، وذلك ضمن تحضيراته لكأس العالم قطر 2022، وكان المنتخب القطري تعادل أمام المغرب للمحليين 2-2، في الجولة الأولى، وفاز في الجولة الثانية على حساب منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2-1.



إلى ذلك، استعاد فريق العربي صدارة الدوري القطري لكرة القدم بفوزه الصعب على الشمال بهدف نظيف أحرزه التونسي يوسف المساكني من ركلة جزاء في الدقيقة 56، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد الثمامة في ختام مباريات الجولة الرابعة.



وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد الشمال عند 6 نقاط في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى، حقق أم صلال فوزه الأول هذا الموسم بتخطيه عقبة السيلية 1-0 سجله جواو تيكسيرا في الدقيقة 42.. ورفع أم صلال رصيده إلى أربع نقاط، وتجمد رصيد السيلية عند 3 نقاط في المركز الـ11 وقبل الأخير.