الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشف الرئيس التنفيذي لكأس العالم «فيفا» قطر 2022 ناصر الخاطر أن عوائد مونديال قطر ستصل إلى 6 مليارات دولار وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقال: «إن الإقبال على تذاكر مباراة المكسيك والأرجنتين كانت الأعلى من حيث البيع، وتليها مباراة السعودية والأرجنتين في المرتبة الثانية، وقد نفدت تذاكر كلتا المباراتين»، كاشفا أن المرحلة الثانية لمبيعات التذاكر أغلقت في 16 أغسطس الجاري، وسيتم فتح المرحلة الثالثة لمبيعات التذاكر والأخيرة في نهاية شهر سبتمبر المقبل.



وتحدث الخاطر عبر منصة وكالة الأنباء القطرية في «تويتر» أن العدد الإجمالي لتذاكر بطولة كأس العالم بلغ 3.2 ملايين تذكرة، يذهب منها الثلث لرعاة البطولة، ويتم توزيع بعض التذاكر من قبل الرعاة على أن تعود التذاكر المتبقية إلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لطرحها للبيع على الجماهير.



وعن كأس «سوبر لوسيل»، أكد الخاطر أنها مباراة كبيرة في أكبر ملاعب كأس العالم (ستاد لوسيل) الذي يستضيف المباراة النهائية لمونديال قطر، كما اخترنا أن يستضيف ستاد لوسيل مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم، وتفاجأنا بالمبيعات الكبيرة، حيث تم بيع 8 آلاف تذكرة في أول ساعة لطرح تذاكر المباراة، ووصلنا إلى أكثر من 60 ألف تذكرة وخلال ساعات سوف تباع كافة تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل التي ستجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال بطل الدوري السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل، في حفل تدشين ستاد لوسيل المونديالي.



وأشار الخاطر إلى أن الجميع رحب بفكرة تقديم موعد افتتاح كأس العالم، وكنا ندرس هذا الأمر قبل قرار إقامة البطولة في فصل الشتاء، ولكن بعد قرار إقامة البطولة في الشتاء كان هناك إصرار من الاتحادات الأوروبية على أن تقام البطولة خلال 28 يوما، ومع مرور الوقت وجدت اتحادات كثيرة أن يكون الافتتاح يوم الأحد 20 نوفمبر، وإقامة مباراة الدولة المستضيفة للبطولة (قطر) في يوم منفصل قبل البطولة ما يعطي زخما إعلاميا وأهمية كبيرة، والكل سعيد بالقرار خاصة أن المنتخبات الأخرى لم تكن متأثرة وكان المتأثران منتخبي قطر والإكوادور.



وبشأن دخول الجماهير السعودية إلى قطر، قال: «سيتم توفير حافلات داخل الحدود القطرية لنقل الجماهير السعودية إلى محطات المترو، ونقلهم إلى ستاد لوسيل وملاعب ومرافق البطولة المختلفة، وسوف ننظر في خطط نقل الجماهير بالحافلات من داخل السعودية أو دخول السيارات باشتراطات معينة، ولكن سيتم الإعلان على الإجراءات في وقت لاحق».