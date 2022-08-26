القاهرة - سامي عبدالفتاح



قبل آخر جولتين في سباق الدوري المصري الذي حسم لمصلحة الزمالك، استعاد الأهلي بقيادة سواريش الانتصارات الغائبة عن الفريق، بالفوز على نظيره إبني 2-0 ضمن الجولة 32 للمسابقة، ليرفع الأهلي رصيده الى 67 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الوصيف، ما يعزز فرص الفريق الأحمر في الوصافة اذا فاز في آخر جولتين أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل، ثم أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة، شريطة تعثر بيراميدز مجددا أمام سيراميكا ثم أمام الجونة في الجولة الأخيرة.



وسجل هدفي الأهلي في شباك إنبي، الموزمبيقى لويس ميكيسوني (71) ومحمد محمود (90)، وأهدر مصطفى شلبي ركلة جزاء لمصلحة إنبي (68).



وعقب الفوز، قال البرتغالي سواريش المدير الفني للأهلي: «أنا متواجد هنا من أجل الفوز بكل شيء، لكن الأهلي لديه فريق كامل من المصابين والغائبين، كما أننا قررنا إشراك الناشئين لتجهيزهم للمستقبل»، مبينا ان هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي عطلت مسار الفريق وأثرت عليه في المنافسة على لقب الدوري.



وفي مباريات أخرى، تعادل إيسترن كومباني مع الاسماعيلي 1-1، ليشتعل صراع البقاء في الدوري الممتاز، وبعد تأكد هبوط المقاصة، أصبح الخطر يحيط بفريق المقاولون (32 نقطة) وايسترن كومباني (30 نقطة) والجونة (30 نقطة).



وتنطلق اليوم الجولة 33 (قبل الأخيرة) بخمس مباريات، حيث يستضيف المقاصة نظيره سموحة، فيما يحل المقاولون ضيفا على الاتحاد السكندري، وسيلتقي الجونة و«فيوتشر» على ملعب الأول، كما يلعب بطل الدوري الزمالك مع المصري البورسعيدي في برج العرب، وسيراميكا مع بيراميدز.



وتستكمل غدا السبت باقي مباريات الجولة الـ 33 للدوري، بلقاء يجمع إنبي مع الاسماعيلي، وفاركو مع المحلة، وايسترن كومباني مع البنك الأهلي، وتختتم بلقاء يجمع الأهلي وطلائع الجيش.