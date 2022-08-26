الرياض - خالد المصيبيح



تستكمل اليوم وغدا مباريات الجولة الاولى من الدوري السعودي بـ 6 مباريات تقام 3 منها اليوم، اذ يحل اليوم الاتحاد ثاني الموسم الماضي ضيفا في الاحساء لمواجهة فريقها العائد للممتاز بعد أن غاب الموسم الماضي العدالة في مباراة تشير ملامحها الى فوز اتحادي متوقع عطفا على امكانات الفريقين وتفوق لاعبو الاتحاد عناصريا وخبرة، فيما سيحاول العدالة تسجيل بداية جيدة على حساب الوصيف.



وفي الرياض يستقبل الشباب رابع الموسم الماضي ضيفه الباطن الذي نجا من الهبوط في الجولة الاخيرة ويتطلع الفريقان الى كسب النقاط الثلاث من أجل دفعة معنوية للقادم من المباريات، فيما تختتم لقاءات اليوم بمواجهة الاتفاق والطائي وكلاهما قد استعدا جيدا لهذا الموسم ويبحث الطائي عن تكرار فوزه على الاتفاق الموسم الماضي ذهابا وايابا فيما سيحاول الاتفاق وضع حدا له. وغدا السبت، تقام ايضا 3 مباريات، حيث يستضيف النصر ثالث الترتيب الموسم الماضي الوحدة الصاعد والعائد بعد موسمين في الدرجة الاولى، اذ شدد مدرب النصر الجديد الفرنسي غارسيا للاعبيه على أهمية لقاء اليوم وعدم النظر لفريق صغير أو كبير ويفتقد النصر اليوم أبرز لاعبيه البرازيلي تاليسكا الموقوف من نهاية الموسم الماضي مباراتين، بينما سيحاول الوحدة اعلان عودته بقوة وفق استعداده الجيد.



وفي الاحساء، يلتقي الفتح والتعاون في لقاء متكافئ وان كان الفتح المدعوم بالارض والجمهور والامكانات الافضل، الا انه يخشى مواقف التعاون معه في السنوات الاخيرة، وآخر لقاءات الغد سيكون في أبها والذي سيجمع فريقها بالرائد وكلاهما استعدا جيدا للموسم الجديد الا ان فرصة أبها الاقوى بفعل عاملي الارض والجمهور.