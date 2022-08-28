بدر السلمان: شعار منتدى هذا العام يعكس توجهاً منطقياً لربط مبادرة الحكومة الإلكترونية الشاملة مع خطط التنمية

نهدف إلى تحقيق مبادرة شاملة يتزامن فيها الوفر المالي والجهد البشري والوقت اللازم لتنفيذ التنمية والتحول الرقمي

مجدي صبري: المنتدى بنسخته التاسعة يستكمل دوره التنموي بالربط بين تنمية الكويت وتطوير الحكومة الإلكترونية

مشاركة واسعة للجهات الحكومية وقطاعات المجتمع لدراسة فرص استثمارية ثمينة.. بمشاركة الشركات العالمية



أعلنت شركة نوف إكسبو (NoufEXPO) بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، في بيان صحافي مشترك، عن تنظيمهما «منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع»، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، برعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.



وأوضح البيان أن منتدى الحكومة الإلكترونية في نسخته التاسعة هذا العام، سيقام في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، وذلك بعد أن عادت الحياة بشكلها الطبيعي والنجاح في تجاوز مخاطر وتداعيات جائحة كورونا.



ويهدف «منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع» الذي ينص شعاره على أن «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة»، إلى أن يشكل نقطة انطلاق لنهضة تنموية شاملة بالكويت تشكل التكنولوجيا بشكل عام وبرامج الحكومة الإلكترونية على نحو خاص ركيزة هذه النهضة، وعلى نحو أدق، فإن المنتدى لهذا العام يهدف لأن تتحول جهود التحول الرقمي بالكويت إلى مسار نهضوي يرسم مستقبلا مشرقا للكويت ويتكامل مع رؤية الكويت 2035.



توفير ملموس للجهد والوقت والمال



وتعليقا على إقامة المنتدى تحت هذه الشعار المهم، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان «يعكس شعار المنتدى لهذا العام توجها منطقيا لربط تطوير مبادرة الحكومة الإلكترونية الشاملة والمتكاملة مع خطط التنمية بالكويت، فكلا المشروعين الاستراتيجيين يتطلب إعادة النظر بالإدارات الحكومة وأسلوب عملها من خلال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية على أسس جديدة، كما يتطلب تنفيذ المشروعين إعادة النظر بهيكلية الإدارات الحكومية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها، وهذا الطرح المتطور يهدف إلى تحقيق كلا المشروعين من خلال مبادرة شاملة يتزامن فيها تنفيذهما مع تحقيق الوفر في الموارد المالية والجهد البشري والوقت اللازم لتنفيذ التنمية والتحول الرقمي».



تحقيق خطة التنمية



من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة نوف إكسبو (NoufEXPO) مجدي صبري: «يستكمل منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع» دوره التنموي للكويت من خلال طرح جديد للتزامن والربط بين خطط التنمية وتطوير برامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة، ونحن نؤمن بأن هذا التوجه يمثل المسار الصحيح لوضع الكويت على خطى النمو الحقيقي القائم على أسس تكنولوجية مستقبلية تضمن للدولة موقعها بين جيرانها وضمن مجموعة دول العالم المتطورة، كما تسهم في فتح آفاق اقتصاد المعلومات أمام الشباب الكويتي».



وأشار صبري إلى سعادته بالعودة إلى لقاء الجهات المشاركة والشركات الراعية والخبراء والمتخصصين بشكل مباشر بعد أن حالت جائحة كورونا دون ذلك، فاللقاءات المباشرة تتيح تفاعلا نفتقده في المؤتمرات الافتراضية رغم نجاح شركة نوف إكسبو في تنظيم المؤتمرات الافتراضية على مدى العامين الماضيين.



مشاركات محلية وعالمية



وبالإضافة إلى استضافته العديد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بتطوير وتنفيذ خطط التنمية بالكويت، يستقطب المنتدى شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في تطوير برامج الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.



كما يصاحب المنتدى معرض فني يوفر للشركات الراعية فرصة لعرض منتجاتها وخدماتها وتجاربها وإمكانياتها الفنية من خلال أجنحة العرض الخاصة بها، حيث يمكنهم أيضا التحدث مباشرة مع الحضور وجمع بياناتهم وعرض أشرطة فيديو وتقارير وكتيبات خاصة بشركاتهم.



دعوة للمشاركة في المنتدى



واختتم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة نوف إكسبو بيانهما بشكر العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية التي دأبت على المشاركة في دوراته السابقة مثل Microsoft وIBM وEMC وCISCO وSymantec وFortinet



وFireEye وEY وSAP وHuawei وAruba وRed Canari وTechno-Management، وغيرها.



وكذلك العديد من الشركات المحلية الكبرى مثل شركة الاتصالات الكويتية stc وصناعات الغانم والشركة الكويتية المتحدة لخدمات التصوير والكمبيوتر وأجيليتي وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وشركة زين وشركة الخدمات المصرفية الآلية KNET وشركة مركز سلطان وشركة التقدم التكنولوجي وغيرها.



وتتطلع (NoufEXPO) لمشاركة المزيد من المؤسسات المتخصصة في مجال تنفيذ خطط التنمية وبرامج الحكومة الإلكترونية، وخاصة تلك التي كانت لها تجارب ناجحة مشابهة خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ودعت (NoufEXPO) الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في المشاركة الاتصال مع اللجنة العلمية على الرقم 22469924 965+ أو على البريد الإلكتروني [email protected] للاطلاع على شروط وطريقة المشاركة والتسجيل في هذا الحدث التكنولوجي السنوي المهم، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل عن المنتدى يمكن زيارة موقعه الإلكتروني



www.noufexpo.com.kw/egov9.