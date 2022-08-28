كشفت جينيسيس عن التصميم الداخلي لسيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه، وذلك في 21 أغسطس الجاري خلال معرض Pebble Beach Concours d’Elegance، لتؤكد مواصلة مسيرتها في تطوير المفهوم التصميمي لفئة «جراند تورر» التي تجمع بين القوة والرحابة الداخلية.



ويعد Pebble Beach Concours d’Elegance، حدثا رائدا خاصا بالسيارات، يقام في شهر أغسطس من كل عام على ملعب الغولف «بيبل بيتش» في شبه جزيرة مونتيري في كاليفورنيا، كما يعتبر هذا الحدث الأكثر شهرة من نوعه، وهو ختام لفعاليات «أسبوع مونتيري للسيارات».



واستعرضت جينيسيس العرض التجريبي لسيارة إكس سبيديوم كوبيه أول مرة في أبريل في صالة «هاوس نيويورك»، حيث تم عرض التصميم الخارجي، وقد تم تطوير تصميم الداخلي خلال الأشهر الخمسة الماضية من قبل مجموعة جينيسيس للتصميم.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس الإبداعي في جينيسيس لوك دونكرولك: «لقد صممنا سيارة إكس سبيديوم كوبيه لتكون نموذجا لدراسة كيفية تطوير نهجنا في التصميم الداخلي، وقررنا الكشف عن الطراز الجديد بكافة تفاصيله، إذ اعتمدنا على بناء هذا الطراز ليجسد هوية الأناقة الرياضية التي تتميز بها العلامة».



وتابع: «شهدنا ردود أفعال إيجابية لدى طرح الطراز بشكله الخارجي فقط، ما شجعنا للعمل على استكمال التصميم وتقديمه في معرض بيبل بيتش كونكورس ديليجانس، ليجسد التصميم الداخلي فلسفة جمال الفضاء الأبيض لتحقيق أقصى قدر من الراحة والرفاهية للركاب، جاءت السيارة الجديدة لتواكب الطرازات الفاخرة في عالم السيارات».



التصميم الخارجي



يمثل التصميم الخارجي للطراز هوية التصميم المتأصلة في جينيسيس، وما يميز سيارة إكس سبيديوم كوبيه تصميمها الخارجي المتطور والأكثر جاذبية مع المصابيح التي تمتد على كامل عرض السيارة، لتبرز جمال الشبكة الأمامية «Crest Grille»، ولتجسد نظرة العلامة التجارية المميزة لعصر السيارات الكهربائية، وتؤكد على تحول جينيسيس إلى علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالكامل.



ويأخذ هيكل جسم السيارة شكلا يشبه الساعة الرملية عند النظر إليه من الأعلى. ما يبرز أقواس العجلات ويمثل الحضور القوي والأداء المميز للعلامة. ويمتد الخط الرئيسي الذي يبرز شخصية الطراز، والمسمى بالخط المكافئ، منحنيا على طول الجانبين.



وعملت جينيسيس على تعزيز الإحساس الرياضي للسيارة الجديدة من خلال تصميم منحنى فريد anti-wedge لتظهر بصور متكاملة ومتجانسة، وبمظهر انسيابي ينضح بأناقة بسيطة.

كما يتحد الذيل الخلفي للسيارة مع مصابيح الفرامل على شكل حرف V داخل مجسم دائري لتخلق تباينا واضحا ولافتا للنظر وكأنها لوحة هندسية مرسومة بدقة متناهية.



وتمت تسمية سيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه نسبة إلى اسم الحلبة الشهيرة إنجي سبيديوم في كوريا، ما يجسد شغف مصممي جينيسيس برياضة السيارات، وتم اختيار اللون الأخضر الزمردي المعدني Inje Green للسيارة المعروضة، والمستوحى من مسار السباقات في كوريا، والمناظر الطبيعية الجبلية المحيطة بالمسار.



توفير الراحة للسائق



يرسخ التصميم الداخلي لسيارة جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه مفهوم الجمال الكوري الكلاسيكي المعروف باسم «جمال الفضاء الأبيض»، والمستوحى من الهندسة العمرانية الكورية.

يتماشى بشكل وثيق مع مبدأ التصميم الاختزالي، الذي يتم التعبير عنه من خلال أسلوب بسيط ونقية تتخلله عناصر تصميم قوية.



ويتميز الطراز بخاصية التصميم غير المتماثل والذي يلبي كافة احتياجات السائق ليمنح تجربة قيادة لا مثيل لها، وذلك استمرارا لاستراتيجية التصميم الأكثر تطورا للعلامة التجارية الرائدة، حيث تحيط جميع أنظمة التحكم وشاشات العرض بالسائق.



كما تلتف لوحة العدادات والكونسول الوسطي العائم حول قمرة القيادة للسائق، ما يعطي تجربة قيادة مميزة مستوحى من العصر الجديد للسيارات الكهربائية.



وتقدم جينيسيس مجموعة من الألوان المتباينة والتي تضفي جمالا أخاذا على المقصورة الداخلية، وبطريقة ابتكارية تميز منطقة السائق عن مساحة الركاب، إذ تم اختيار اللون الأخضر لمنطقة جلوس السائق، الذي ينسجم مع المظهر الخارجي للسيارة ذات اللون الأخضر الزمردي المعدن «Inje Green».



خبرة وحرفية بالتصنيع



تتميز منطقة الشحن في جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه بوجود أشرطة X ذات مساحة عالية للتخزين والتحميل، وهذه التفاصيل مستوحاة من طراز G-Matrix، ما يؤكد ديناميكية تجربة الكوبيه. تم اشتقاق ميزة التصميم هذه من مفهوم جينيسيس منت.



وصممت جينيسيس طرازا غنيا بالتفاصيل التي تبرز رفاهيتها وفخامتها، بدءا من الجلد الطبيعي المبطن الذي يغطي المقاعد وحواف الأبواب، والمصنوع من مادة ذات جودة عالية، ما يعطي انطباعا عن سيارة رياضية كلاسيكية، وانتهاء بعجلة القيادة التي كسيت بالجلد المستخرج من مواد مقاعد السيارات المعاد تدويرها ونسجت بطريقة دقيقة ومبتكرة.

وتم الاعتماد على نوعين من الجلد، الداخلي والمكون من جلد نباتي مدبوغ وجلد محبب مبتكر جديد مسامي. تتم معالجة الجلود المدبوغة بالنباتات بمواد مشتقة منها كالحمضيات والميموزا، وتتم معالجتها بدون الكروم.