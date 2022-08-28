احتل المركز المالي الكويتي «المركز» ترتيبا متقدما في أربع فئات ضمن قائمة «قادة السوق» في القطاع المالي والمصرفي في الكويت الصادرة عن مجلة يوروموني المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية الدولية.

ويعزز الإنجاز الجديد مكانة «المركز» بصفته من رواد القطاع المالي، وأحد أفضل المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في الكويت من حيث التقدم والمسؤولية الاجتماعية.



وتم تصنيف «المركز» كأحد المؤسسات الرائدة في فئتي «الحلول الرقمية» و«المسؤولية الاجتماعية للشركات» في قائمة يوروموني لقادة السوق، في حين تم اختياره من بين أبرز الفاعلين في فئة «التنوع والشمول».

وتأتي هذه الإنجازات نتيجة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها «المركز»، وجهوده الرامية لتعزيز فريق عمله، وثقافة الإنصاف والمساواة الشاملة والمتنوعة.

وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز، هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.



وتعتمد تصنيفات يوروموني على مصادر متعددة للحصول على البيانات الكمية والنوعية، سواء من المؤسسات أو من البيانات المقدمة من العملاء الخارجيين لبناء صورة موضوعية عن قادة القطاع المالي.

ويقوم فريق المحللين في المجلة باستخدام منهجية دقيقة لتقييم ووضع التصنيفات عبر الفئات والدول المختلفة، بما يعد مؤشرا عالميا لقادة القطاع المالي والمصرفي لتقديم دليل نهائي للمؤسسات الرائدة. وتؤكد التصنيفات الجديدة على ريادة «المركز» كمؤسسة استثمارية ذات مكانة راسخة في قطاع الخدمات المالية في الكويت.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي «للمركز» علي خليل: «بفضل سجله الحافل والتميز المستمر لمنتجاته وخدماته، نجح «المركز» في ترسيخ مكانته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بالكويت.

ولطالما كان فريق عمل الشركة حجر الأساس في هذا النجاح، من خلال كوادره المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإمكاناتهم الفنية الفريدة، والمعرفة المتعمقة في القطاع، والثقافة القائمة على الأبحاث.

وقد ساهم ذلك في تعزيز قدرتنا على التكيف مع متطلبات العملاء وتوقعاتهم السريعة والمتغيرة من خلال تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي التي منحتنا ميزة تنافسية في قطاع الخدمات المالية.

كما أن نموذج الأعمال المستدام الذي يتمحور حول التزامنا بالعمل من أجل تعزيز القيمة التي يحصل عليها مجتمعاتنا وفريق عملنا، قد ساهم في تعزيز مسيرة إنجازاتنا. ونفتخر بهذا التقدير الفريد الذي حصلنا عليه من قائمة مجلة يوروموني، الذي يؤكد التزام «المركز» وإنجازاته لصالح عملائه».



وتعمل مجلة يوروموني منذ 30 عاما على تقييم المؤسسات المالية الرائدة في العالم مستندة لبيانات الأداء والدراسات الاستقصائية والجوائز المقدمة في هذا القطاع.

ويستقطب برنامج الجوائز السنوي للمجلة، الذي تأسس في عام 1992، أكثر من 2000 طلب من أكثر من 500 مؤسسة مصرفية ومالية رائدة في 113 دولة في العالم. ويهدف التقييم للاحتفاء بالتميز عبر فئات البلدان العالمية والإقليمية والفردية.

وتعزز قائمة قادة السوق، التي تغطي 100 سوق حول العالم، برامج جوائز يوروموني الشهيرة لتصنيف المؤسسات المالية المتميزة والاحتفاء بها عبر 8 فئات.



وعلى مدى 48 عاما، حصل «المركز» على العديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال منذ تأسيسه.



وقد شهد العام الماضي فوز البنك بجائزتي «أفضل بنك استثماري في الكويت»، و«أفضل مدير أصول في الكويت» للعام التاسع على التوالي، و«جائزة الاستدامة في الشرق الأوسط» في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط المصرفية لعام 2021 الذي تنظمه مجلة «إيميا فاينانس» إلى جانب العديد من الجوائز والتقديرات المميزة الأخرى مثل جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» من مجلة غلوبال فاينانس في عام 2022، التي فاز بها للمرة الحادية عشرة على التوالي على مدى 12 عاما.



ويعرف «المركز» بمنتجاته وخدماته المصرفية الاستثمارية المتنوعة في أسواق رأس المال والدين، والاكتتابات العامة، والقوائم، واستشارات هيكلة رأس المال، وإعادة الهيكلة، وخدمات التصرف، والاستشارات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ.