تستمر إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي (KIB) الارتقاء بأدائها في المجال الرقمي وتحقيق العديد من الإنجازات البارزة، والتي جاءت ضمن جهودها المتواصلة في تبني أحدث النظم المتبعة عالميا في تقديم الخدمات والمنتجات، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والرقمية لأعمال البنك، لتضيف إلى سجل البنك من نجاحات ترسخ مكانته ضمن القطاع المالي والمصرفي، كمؤسسة مصرفية تقدم مختلف الخدمات الرقمية المبتكرة والمتكاملة.



وفي معرض حديثه عن إنجازات البنك في هذا الإطار، والتي حققها خلال النصف الأول من العام 2022، أكد المدير التنفيذي في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، في KIB نواف الخريف على التزام الإدارة المتواصل بتطوير باقة خدمات البنك المصرفية بما يتماشى مع متطلبات العصر ومع نمط حياة العملاء المتقدم وبما يلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، مكثفة جهودها للعمل على إثراء تجربتهم بما يلاقي تطلعات كل شريحة على حدة، وذلك بعد إجراء بحوث دورية لدراسة تحولات السوق والتركيز بشكل خاص على فهم متطلبات العملاء.



وأشار الخريف إلى معاملات البنك التي أجريت رقميا، حيث تضاعفت عمليات فتح الحساب وعمليات فتح الودائع الاستثمارية عبر تطبيق «KIB موبايل» خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بالنصف الأول لعام 2021، لافتا إلى حملة فتح الودائع إلكترونيا التي كان قد أطلقها البنك لتعزيز الممارسات الرقمية وتشجيع العملاء على استخدام قنوات البنك الالكترونية في إجراء المعاملات المصرفية.



وفي سعيه المستمر نحو الوصول لأكبر عدد من العملاء من كافة الشرائح، ضمن خططه للتوسع والانتشار وتلبية احتياجاتهم بما يسهل عليهم إجراء معاملاتهم المصرفية رقميا، قام KIB بتدشين 125 جهاز سحب آلي (ATM) حتى الآن في معظم مناطق الكويت، حيث نوه الخريف إلى تسجيل رقما غير مسبوق لعدد عمليات السحب والإيداع من أجهزة السحب الآلي التابعة لـKIB - منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي.



أما في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل بينه وبين عملائه والتأكيد على خدمتهم على مدار 24 ساعة، فكشف الخريف عن استقبال مركز الاتصال لدى KIB أكثر من 250 ألف مكالمة خلال العام الحالي بمعدل 42 ألف مكالمة شهريا،.